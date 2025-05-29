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На Харківщині дрони «Ахіллеса» знищили танк і склад з боєкомплектом

На Харківщині дрони «Ахіллеса» знищили танк і склад з боєкомплектом

Безпілотники 429 окремого полку «Ахіллес» завдали точних ударів по російській техніці та особовому складу на Куп’янському напрямку.

Про це повідомив командир 429 окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко.

За повідомленням військових, знищено танк та склад з боєкомплектом, також уражено бойову броньовану машину, дві автівки типу «буханка».

Під час операції було поранено п’ятьох окупантів, ще чотирьох вдалося остаточно ліквідувати.

Агентство Телевидения Новости

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