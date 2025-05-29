Окупанти атакували 12 разів на Куп’янському та Харківському напрямках

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 29 травня. Розпочалася 1191 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом минулої доби зафіксовано 205 боєзіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, застосувавши три ракети та 93 авіаудари, скинувши 176 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5430 обстрілів, зокрема 158 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3279 дронів-камікадзе.

На Харківському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників у районах Стариці, Вовчанська та Красного Першого.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім атак загарбників. ЗСУ відбивали штурмові дії противника у районах Загризового та Зеленого Гаю.

На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази, намагаючись вклинитися в оборону українських захисників у районах населених пунктів Рідкодуб, Колодязі, Надія, Греківка, у Серебрянському лісі, а також у напрямку населених пунктів Карпівка, Середнє, Новий Мир, Зелена Долина.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости