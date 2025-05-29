Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:19
Просмотров: 51

Вночі росіяни цілили дронами по прифронтових територіях: ППО збила 56 безпілотників

Вночі росіяни цілили дронами по прифронтових територіях: ППО збила 56 безпілотників

У ніч на 29 травня, починаючи з 23:20 28 травня, рі запустила по Україні 90 ударних БпЛА Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків: Міллерово, Орел, Курськ. Особливість повітряного удару – атаковано об’єкти на прифронтових територіях.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 9:30 протиповітряною обороною знешкоджено 56 російських БпЛА, серед яких «шахеди» та інші безпілотники, на сході та півночі країни. Десять збито вогневими засобами ураження, 46 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у дев’яти прифронтових населених пунктах в Сумській, Харківській та Донецькій областях.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 