На Харківщині агент рф готував прорив російських ДРГ на півночі області

Служба безпеки затримала ще одного інформатора фсб у Харківській області. 45-річний працівник одного з комбінатів у Богодухівському районі розвідував маршрути для російських диверсійно-розвідувальних груп, які намагаються здійснити прорив вглиб території регіону.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними слідства, завданням агента було знайти та запропонувати тропи в «обхід» оборонних позицій ЗСУ і Держприкордонслужби.

Ще одним його завданням було наведення керованих авіабомб рф на позиції Сил оборони у прикордонних районах області, а також по об’єктах критичної інфраструктури регіону.

Під виглядом робочих поїздок зловмисник об’їжджав прифронтові території біля північного кордону, де знімав локації українських військ на камеру свого телефону. Зібрані координати він позначав на гугл-картах, а потім відповідні скриншоти надсилав своєму куратору з фсб.

Співробітники СБУ затримали інформатора за місцем проживання.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує восьми років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости