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Суд оголосив вирок ексголові Вовчанського райсуду за державну зраду

Суд оголосив вирок ексголові Вовчанського райсуду за державну зраду

Київський районний суд Полтави визнав винною у державній зраді та призначив 15 років позбавлення волі колишній очільниці Вовчанського районного суду Харківської області.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

За даними слідства, після початку тимчасової окупації Вовчанська посадовиця почала активно співпрацювати з ворогом та сприяла створенню так званого «суду» під контролем окупантів.

Вона закликала колег перейти на бік загарбників, складала штатний розпис «нової установи», погоджувала кандидатури з окупаційною адміністрацією, визначала оклади для майбутніх співробітників. Крім того, організувала збори працівників суду, де вимагала отримання російських паспортів та проходження курсів з російського законодавства.

«Запустити роботу «суду» не вдалося – після деокупації міста фігурантка втекла до рф разом з представниками окупаційної влади», – розповіли в ДБР.

У січні 2024 року Другa дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя звільнила зрадницю з посади судді. Екссуддю засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна.

Агентство Телевидения Новости

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