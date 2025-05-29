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Понад три тисячі вакансій актуальні на Харківщині: де платять найбільше

Понад три тисячі вакансій актуальні на Харківщині: де платять найбільше

Станом на 29 травня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 3197 вакансій.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Десять професій з найвищими зарплатами:

Радіотелефоніст – 120 000 грн. Головний електромеханік – 39 700 грн. Інженер з проєктно-кошторисної роботи – 35 000 грн. Психолог – 30 000 грн. Слюсар зі складання металевих конструкцій – 29 900 грн.  Маляр  – 25 000 грн. Оператор з ветеринарного оброблення тварин – 24 990 грн. Агроном – 20 000 грн. Завідувач філіалу (філії) бібліотеки – 19 990 грн. Офіс-адміністратор – 19 900 грн. 

З питань зайнятості можна звернутися у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номерами: 0800 600 498; +38 096 055 48 69. 

Агентство Телевидения Новости

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