У Харкові викрили директора медзакладу: закупав обладнання за завищеними цінами

Очільника медзакладу Харкова викрито на зловживанні службовим становищем.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, у серпні 2024 року директор медустанови, діючи в інтересах приватного підприємства, уклав з ним договір щодо закупівлі газового хроматографа за завищеними цінами. При цьому підозрюваний не провів аналіз ринкових пропозицій і сформував очікувану вартість предмета закупівлі з технічними вимогами під конкретного учасника, створивши неконкурентне середовище.

Як розказали у прокуратурі, такі дії директора лікарні призвели до завдання державі майже 1,3 млн гривень збитків.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури Харкова повідомлено про підозру директору лікарні за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

Слідство триває, встановлюються інші учасники протиправної схеми.

Агентство Телевидения Новости