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Масштабні лісові пожежі у Канаді: тисячі людей евакуюються

Масштабні лісові пожежі у Канаді: тисячі людей евакуюються

У канадській провінції Манітоба тисячі людей покидають свої оселі через масштабні лісові пожежі. У зв’язку з цим влада оголосила надзвичайний стан та звернулася за військовою допомогою.

Про це повідомляє УНІАН із посиланням на The Independent. 

Через пожежі було повністю евакуйовано місто Флін-Флон, яке знаходиться поблизу кордону з Саскачеваном.

За словами прем’єр-міністра Манітоби Ваба Кінью, загалом 17 тисяч людей мають покинути свої домівки. 

«Уряд Манітоби оголосив надзвичайний стан у всій провінції через ситуацію з лісовими пожежами», – зазначив чиновник.

Водночас мер Флін-Флона Джордж Фонтейн повідомив, що майже всім 5 тисячам мешканцям міста було запропоновано виїхати. 

Станом на 29 травня в Манітобі було зафіксовано понад 100 лісових пожеж. Офіційні особи кажуть, що наразі активними є 22 пожежі, а спекотні та сухі умови сприяють їхньому швидкому поширенню.

Загалом у Канаді наразі є активними 134 пожежі, а саме в Британській Колумбії, Альберті, Саскачевані, Манітобі та Онтаріо. Половина з них вважається неконтрольованою.

Агентство Телевидения Новости

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