Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:33
Просмотров: 67

На трасі «Київ-Чоп» внаслідок ДТП загинула харків’янка

На трасі «Київ-Чоп» внаслідок ДТП загинула харків’янка

У Рівненському районі внаслідок ДТП загинула водійка кросовера, жителька Харкова.

Про це повідомляє поліція Рівненської області.

ДТП сталася вчора, 28 травня, близько 22:40 на трасі «Київ-Чоп» у селі Грушвиця Перша.

Встановлено, що водійка автомобіля «Toyota Yaris Cross», 37-річна жителька Харкова, виїхала на зустрічну смугу руху, де допустила зіткнення з фургоном «Mercedes-Benz» під керуванням 42-річного жителя Тернопільської області.

Унаслідок ДТП жінка від отриманих травм загинула на місці.

Керманич фургона не травмувався, відповідно до огляду на стан сп’яніння він був тверезий, зазначили у поліції.

За фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого слідчий відкрив кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 