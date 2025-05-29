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У Харкові розшукують зниклого пенсіонера

У Харкові розшукують зниклого пенсіонера

Поліцейські Харківського районного управління поліції № 3 розшукують Юрія Камозіна, 1942 року народження.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Чоловік зник 24 травня.

Його прикмети: на вигляд близько 80 років, зріст 180 см, міцної статури, сиве волосся, карі очі.

Був одягнутий у синю спортивну кофту, синю сорочку в клітинку, сині джинси, чорну кепку, чорні туфлі.

У поліції наголошують, – «якщо ви володієте будь-якою інформацією про розшукуваного, просимо вас повідомити її до Харківського районного управління поліції № 3 за телефонами: 380 66 572 5957, 380 68 661 2577 чи іншим зручним для вас способом».

Агентство Телевидения Новости

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