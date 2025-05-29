На Харківщині працівнику ТЦК відірвало кисть вибухівкою, яку він підібрав біля своєї автівки

У Харківській області внаслідок вибуху невідомого предмету постраждав військовослужбовець.

Про це повідомляє Харківський ОТЦК та СП.

«Військовослужбовець одного з районних ТЦК та СП Харківщини дістав важку травму в результаті вибуху невідомого предмета, який він знайшов біля свого автомобіля», – розповіли працівники ОТЦК.

За їх словами, травмованому надано екстрену медичну допомогу, лікарі були вимушені ампутувати кисть. Загроза життю військовослужбовця відсутня, він перебуває під наглядом медиків.

«Прикро, що військовослужбовець, який був переведений з бойової бригади за станом здоров’я після поранення для подальшого проходження служби у ТЦК та СП, дістав важке травмування в умовному тилу», – зазначають військові.

Причини та обставини події з’ясовуються. За даним фактом органом досудового розслідування внесенні відомості до ЄРДР, відкрито кримінальне провадження, тривають слідчі дії.

У обласному та підпорядкованих районних ТЦК та СП проводяться додаткові заняття та інструктажі щодо поводження з вибухонебезпечними та підозрілими предметами.

Агентство Телевидения Новости