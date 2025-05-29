На Харківщині СБУ викрила двох жінок-чиновниць, які стали на бік окупантів
Служба безпеки зібрала докази державної зради та колабораційної діяльності з боку колишньої заступниці Вовчанського міського голови, а також ексначальниці бюджетного відділу Вовчанської райдержадміністрації.
Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.
За даними слідства, від початку повномасштабного вторгнення та окупації російськими військами міста Вовчанська 62-річна віцемер та 45-річна фінансистка перейшли на бік ворога й отримали «посади» у незаконних органах окупаційної влади.
Одна з фігуранток була «начальницею управління фінансів» в окупаційній адміністрації Вовчанського району, інша – її заступницею і за сумісництвом начальницею фінансового відділу окупантів.
На цих «посадах» вони формували бюджет рашистів, планували їхні доходи та витрати, контролювали виконання планів окупаційної адміністрації з бюджетних надходжень, готували фінансові звіти для гауляйтера Вовчанського району.
Також, ворожі поплічниці брали участь у нарадах під керівництвом гауляйтерів та оформлювали на роботу колаборантів.
Напередодні деокупації обидві зрадниці разом з російськими військами втекли з Вовчанська і наразі переховуються на території держави-агресора.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили обом жінкам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).
За такі злочини їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Тривають комплексні заходи для встановлення місця їх перебування та притягнення до відповідальності за злочини проти України.