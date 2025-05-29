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Україна отримає новий транш від МВФ на 500 млн доларів

Україна отримає новий транш від МВФ на 500 млн доларів

Україна досягла домовленості з МВФ щодо чергового перегляду програми EFF, що відкриває шлях до нового траншу на 500 мільйонів доларів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, пише Кореспондент.

«Україна та МВФ досягли домовленості на рівні персоналу щодо восьмого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (EFF)», – повідомив Шмигаль.

За його словами, черговий транш у розмірі близько пів мільярда доларів Україна зможе отримати після затвердження перегляду Виконавчою радою директорів Фонду, яке очікується в найближчі тижні.

Шмигаль додав, що за оцінками МВФ, економіка України залишається стійкою попри виклики війни, а уряд продовжує впроваджувати необхідні зміни та реформи.

Агентство Телевидения Новости

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