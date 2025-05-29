Обстріл Харківської області: ракети Х-35 впали на території цивільного підприємства
Правоохоронці задокументували наслідки ракетної атаки окупантів по передмістю Харкова.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, 29 травня близько 18:30 збройні сили рф завдали ракетний удар по передмістю Харкова. Влучання зафіксовано по території цивільного підприємства у Чугуївському районі.
Пошкоджено приміщення та транспортні засоби.
За попередніми даними, російська армія застосувала дві ракети «Х-35», кажуть у прокуратурі.
За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції проводять комплексні процесуальні дії з метою належної фіксації та розслідування воєнних злочинів, вчинених військовослужбовцями збройних сил рф.