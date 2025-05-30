У Харкові вночі пролунали вибухи: зафіксовано вісім влучань по тролейбусному депо

30 травня вночі російські війська здійснили масовану атаку дронами на Харків. Зафіксовано вісім влучань по Слобідському району, пошкоджено комунальне підприємство й житлові будинки.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Близько 3:00 у Харкові пролунали вибухи – місто опинилося під масованою атакою дронів-камікадзе. Удар прийшовся по одному з комунальних підприємств, а саме по тролейбусному депо у Слобідському районі.

На місці влучань виникла пожежа. Відомо про постраждалу працівницю підприємства, яка під час обстрілу перебувала на території.

Загалом зафіксовано вісім влучань. Пошкоджень зазнали також житлові будинки поблизу місця атаки.

Як уточнив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, постраждалій жінці 61 рік.

Агентство Телевидения Новости