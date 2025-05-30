Під ударом у Харківській області опинилися житло, ферма і склад з гуманітаркою

У ніч на 30 травня росія завдала комбінованого удару по Харківщині, атакувавши ракетами та дронами Чугуївський район та Ізюм. Постраждали восьмеро людей, зокрема двоє дітей. Також пошкоджено десятки будівель і гуманітарний склад.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, вночі 30 травня збройні сили рф здійснили комбіновану атаку на Чугуївський район. Росіяни застосували ракету, тип якої наразі встановлюється, та ударні БпЛА. Пошкоджено щонайменше 10 приватних житлових будинків, господарські приміщення, будівлі ферми, де внаслідок атаки загинули п’ять корів.

Шестеро людей, серед яких дві дівчинки 14 та 16 років, зазнали гострої реакції на стрес. 53-річна жінка та чоловік 56 років зазнали травм.

Близько 4:20 під ударами російських БпЛА опинився Ізюм. Пʼять безпілотників поцілили по складських приміщеннях з гуманітарною допомогою, а саме з харчовими продуктами для населення. Пошкоджено авто благодійного фонду.

За процесуального керівництва Чугуївської та Ізюмської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости