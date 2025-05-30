Учителька з Харківщини стала директоркою окупаційної школи: колаборантку судитимуть заочно

40-річну жительку Куп’янського району судитимуть заочно за колабораційну діяльність. За даними слідства, під час окупації жінка очолила російську школу, агітувала вчителів працювати на рф і вилучала з бібліотеки українську літературу.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

До повномасштабного вторгнення рф в Україну обвинувачена працювала вчителем інформатики в одному з ліцеїв Куп’янського району. За даними слідства, під час окупації її кар’єра пішла вгору – колаборантка очолила «Государственное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7» г. Купянска».

Новоспечена «директорка» агітувала проукраїнськи налаштованих педагогів, які звільнилися, працювати в окупаційному навчальному закладі, розповідаючи про переваги роботи на рф. При цьому зазначала, що обов’язковою умовою для працевлаштування є проходження курсів підвищення кваліфікації в російському Бєлгороді, а також пояснювала інші тонкощі викладання.

Крім того, колаборантка організувала прийом на роботу технічного персоналу і вилучення з бібліотеки українських книжок. Натомість вона отримала від окупаційної влади підручники російських видавництв, аби українські діти вчились за стандартами держави-агресорки.

Прокурорами Куп’янської окружної прокуратури Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 40-річної жінки за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

Наразі обвинувачена переховується від слідства, її оголошено у розшук. Жінку судитимуть заочно в Основʼянському районному суді Харкова.

Агентство Телевидения Новости