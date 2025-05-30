Всю ніч на Харківщині поліція розшукувала підлітка
На Харківщині поліцейські протягом ночі знайшли неповнолітнього хлопця.
Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.
Вночі 30 травня на спеціальну лінію «102» звернулась 37-річна жінка. Вона повідомила, що її 16-річний син ввечері пішов гуляти та не повернувся. Телефон залишив вдома.
Вранці поліцейські Лозівського РВП встановили місцеперебування підлітка. Він перебував у гостях у своєї подруги в місті Лозова.
Жодних подій кримінального характеру з ним не сталося, зазначають у поліції.
З неповнолітнім та його матір’ю була проведена профілактична бесіда щодо недопущення таких випадків у майбутньому, підкреслили у пресслужбі.