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Переправляла дівчат до Німеччини для сексуальної експлуатації: на Харківщині викрито жінку

Переправляла дівчат до Німеччини для сексуальної експлуатації: на Харківщині викрито жінку

Поліцейські Харківщини затримали жінку, яка переправляла дівчат до Німеччини для сексуальної експлуатації.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Співробітники відділу міграційної поліції ГУНП в Харківській області спільно зі слідчими поліції під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури викрили 23-річну мешканку Львівщини, яка займалася вербуванням та переправленням жінок до країн Європейського Союзу.

За даними слідства, зловмисниця через месенджер «Telegram» підшукувала молодих дівчат, які перебували у скрутному матеріальному становищі. Шляхом обману вона обіцяла їм «високооплачувану роботу» за кордоном, натомість — пропонувала займатися проституцією у місті Берлін та інших містах ЄС. Дівчата погоджувались через відсутність іншої можливості заробітку.

Правоохоронці встановили, що в травні фігурантка завербувала 23-річну громадянку України, яку згодом відправила до Німеччини з метою сексуальної експлуатації.

На цей момент встановлено щонайменше три жертви злочинної діяльності, повідомили у поліції.

Фігурантці повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости

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