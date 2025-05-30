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Сьогодні у селі Шевченкове на Харківщині підірвався чоловік
На Харківщині внаслідок вибуху невідомого ВНП травмувався чоловік.
Про це повідомляє ГУ ДСНС в Харківській області.
30 травня від медиків екстреної медичної допомоги надійшла інформація про надзвичайну подію, пов’язану з вибухом невідомого вибухонебезпечного предмета.
За попередніми даними у селі Шевченкове Шевченківської громади Куп’янського району в руках у 36-річного чоловіка здетонував ВНП, спричинивши поранення.
Повідомляється. що постраждалого госпіталізували до лікувального закладу.
Обставини події з’ясовують правоохоронні органи.