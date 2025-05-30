Гарячі напрямки бойових дій на Харківщині: де саме тиснуть окупанти

Оперативна інформація станом на 16:00 30.05.2025 щодо російського вторгнення.

Загалом від початку доби відбулося 93 бойових зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Українські воїни сьогодні зупинили одну атаку ворога в районі Вовчанська на Харківському напрямку.

На Куп’янському напрямку агресор чотири рази здійснював штурмові дії в районах Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Колісниківки та Загризового, наразі боєзіткнення завершені.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 15 разів поблизу населених пунктів Греківка, Копанки, Рідкодуб, Зелена Долина, Торське та в напрямках Нового Миру, Ольгівки, Карпівки. Дотепер тривають два бойових зіткнення.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак. Загарбницькі підрозділи намагалися пройти в напрямках Григорівки, Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського, були зупинені українськими воїнами.

На Краматорському напрямку окупанти здійснюють спробу просунутися вперед в районі Часового Яру. Бойове зіткнення досі триває.

На Торецькому напрямку, в районі Торецька, ЗСУ зупинили одну наступальну дію ворога, ще один бій триває.

На Курському напрямку українські оборонці відбили 12 атак росіян, ще п’ять бойових зіткнень тривають. Противник від початку доби завдав два авіаційні удари, загалом скинув дві керовані авіаційні бомби та здійснив 83 артилерійські обстріли, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

Агентство Телевидения Новости