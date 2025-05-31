Де на Харківщині тривають бої: гарячі напрямки

Оперативна інформація станом на 8:00 31.05.2025 щодо російського вторгнення.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 191 боєзіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Окупанти завдали авіаударів по населених пунктах Окіп, Ветеринарне, Білий Колодязь, Старовірівка Харківської області.

На Харківському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників у районах Стариці, Вовчанська та Кам’янки, зазначають військові.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 11 атак загарбників. ЗСУ відбивали штурмові дії противника в районах Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Загризового, Зеленого Гаю та в напрямку Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував 29 разів, намагаючись вклинитися в оборону ЗСУ у районах населених пунктів Греківка, Копанки, Рідкодуб, Зелена Долина, Торське та в напрямках Нового Миру, Білогорівки, Ольгівки, Карпівки.

На Сіверському напрямку ЗСУ успішно зупинили 11 атак противника в бік Григорівки, Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку окупанти двічі атакували в районі Часового Яру та поблизу Білої Гори.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1250 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, п’ять бойових броньованих машин, 54 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб ППО, 145 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 109 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Агентство Телевидения Новости