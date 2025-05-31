Внаслідок обстрілів Харківщини постраждало п’ятеро людей

Минулої доби під ударами перебували місто Харків, Ізюмський, Богодухівський, Харківський, Лозівський та Куп’янський райони.

Проти мирного населення окупанти застосували крилаті ракети, керовані авіабомби, артилерію та безпілотники, повідомляє поліція Харківської області.

Окупанти били по цивільній інфраструктурі, будинках, підприємствах.

У Харкові влучання зафіксовані у Шевченківському та Київському районах. Пошкоджено житлові будинки, приміщення автосервісу, автомобіль. 43-річна харків’янка отримала гостру реакцію на стрес.

Через ракетний удар, попередньо крилатою ракетою Х-35, по селищу Васищеве пошкоджено цивільні домоволодіння та автомобіль. 67-річна жінка та 69-річний чоловік отримали гостру реакцію на стрес.

Під ударами БпЛА «Герань-2» був хлібокомбінат у місті Ізюм. Внаслідок щонайменше шести влучань пошкоджено близько 13 автомобілів підприємства та три адміністративні будівлі. Постраждав 30-річний водій підприємства, його доставили до лікарні. Також через влучання по приватному сектору пошкоджено 12 домоволодінь, вибито вікна та дах в будинках, стався витік газу, пошкоджено легкові автомобілі. Вибухове поранення та різані рани отримав 28-річний мешканець одного з будинків.

30 травня поліцейські здійснили 19 оглядів місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 18 кримінальними провадженнями, пов’язаними зі збройною агресією російської федерації.

Агентство Телевидения Новости