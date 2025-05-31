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Окупанти вдарили по Харківщині: загинула жінка, троє людей постраждали

Окупанти вдарили по Харківщині: загинула жінка, троє людей постраждали

Армія рф обстріляла місто Куп’янськ та село Вовчанські Хутори.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

В селі Вовчанські Хутори окупанти завдали удару FPV-дроном по цивільних, які були на городі.

Поранення різного ступеня тяжкості отримали 47-річна жінка та 57-річний чоловік. Медики шпиталізували постраждалих до лікарні, зазначив Синєгубов.

У місті Куп’янськ внаслідок ворожого удару загинула 63-річна жінка. 65-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес.

Агентство Телевидения Новости

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