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Український гімнаст здобув «бронзу» на чемпіонаті Європи

Український гімнаст здобув «бронзу» на чемпіонаті Європи

Український гімнаст Назар Чепурний здобув бронзову нагороду на чемпіонаті Європи-2025 зі спортивної гімнастики в опорному стрибку.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

В опорному стрибку 22-річний гімнаст з Черкас показав третій результат — 14.583 бала.

Виграв змагання представник Вірменії Артур Давтян, а срібну нагороду завоював британець Джейк Джерман.

Зазначається, що Назар Чепурний був за крок від медалі у вільних вправах, де він посів четверте місце.

Агентство Телевидения Новости

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