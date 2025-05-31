У Харкові чоловік у військовій формі влаштував стрілянину в житловому масиві

Сьогодні, 31 травня, близько 15:44, чоловік у військовій формі відкрив стрілянину з автоматичної зброї в одному з житлових кварталів Харкова – на проспекті Перемоги. Очевидці також повідомили про вибух.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

О 16:20 було введено спеціальну поліцейську операцію «Грім».

«Після прибуття на місце правоохоронці локалізували ситуацію, встановили особу зловмисника та розпочали перемовини. Попри законні вимоги поліцейських, чоловік відмовився здатися», – розповіли в поліції.

Спецпризначенці поліції із застосуванням спецзасобів та вогнепальної зброї затримала зловмисника.

Ніхто з громадян і поліцейських не постраждав. Операцію «Грім» завершено о 17:45.

За фактом події внесено відомості до ЄРДР за ч. 4 ст. 296 КК України – хуліганство із застосуванням зброї.

Агентство Телевидения Новости