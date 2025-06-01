Папі Римському передали прапор Куп’янська та українську ляльку

Під час загальної аудієнції у Ватикані Папі Леву XIV передали прапор Куп’янська та ляльку, зроблену дітьми з Краснокутська. Символи України передала волонтерка з Харкова Олена Корбко.

Про це повідомив начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін.

Зустріч відбулася 28 травня на площі Святого Петра у Ватикані. На ній була присутня волонтерка з Харкова Олена Корбко, яка передала Папі Римському прапор нескореного Куп’янська та ляльку Вільна. За її словами, ці подарунки – символи народу, який бореться за незалежність і мир.

Ця подія стала можливою за сприяння благодійної організації La Memoria Viva (Італія) та її президента Роберто Фаллеті.

Папа Лев XIV у своєму зверненні згадав про нові обстріли цивільного населення в Україні та закликав зупинити війну. Він наголосив на важливості діалогу та миру, а також звернувся до всіх із проханням єднатися в молитві за Україну.

Агентство Телевидения Новости