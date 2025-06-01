Три жінки постраждали внаслідок атаки дрона в Куп’янську

1 червня, близько 9:30, російський FPV-дрон вдарив біля приватного житлового будинку у Купʼянську. Постраждали 4-річна та 75-річна жінки.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Також сьогодні близько 1:00 російські ударні БпЛА атакували селище Великий Бурлук: пошкоджено адміністративні будівлі.

Орієнтовно у той самий час безпілотники вдарили по навчальному закладу у місті Лозова, внаслідок чого спалахнула пожежа. У сусідніх багатоквартирних будинках вибито вікна. У 45-річної жінки – гостра реакція на стрес.

Попередньо встановлено, що для ударів російська армія використала БпЛА «Герань-2».

За процесуального керівництва Куп’янської та Лозівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 України).

Агентство Телевидения Новости