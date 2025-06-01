Окупанти 64 рази обстріляли Харків у травні, постраждали 67 людей

У травні Харків зазнав 64 обстрілів. Основною загрозою для міста залишаються дрони-камікадзе «шахед» та «Молнія».

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За його словами кількість атак була меншою, ніж у квітні, однак їхні наслідки залишаються серйозними.

Внаслідок російських обстрілів поранень зазнали 67 людей, серед них – двоє дітей. Загиблих протягом місяця не зафіксовано. Основними засобами ураження залишаються дрони «шахед» та «Молнія».

За словами мера, росія цілеспрямовано била по цивільних об’єктах – житлових районах, підприємствах та обʼєкту транспортної інфраструктури. Терехов також відзначив, що попри велику кількість повітряних тривог, загальна їхня тривалість у Харкові була майже вдвічі меншою, ніж по області.

Агентство Телевидения Новости