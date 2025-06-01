Зеленський визначив ключові вимоги України перед переговорами в Стамбулі

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді міністра оборони, міністра закордонних справ, Генерального штабу, розвідки та Служби безпеки України. Обговорювалися питання оборони, активних дій Збройних Сил та дипломатичної роботи.

Про це Володимир Зеленський повідомив 1 червня.

Глава держави визначив завдання на найближчий час і озвучив ключові позиції України напередодні зустрічі в Стамбулі, яка відбудеться в понеділок. Серед основних вимог: повне й безумовне припинення вогню, звільнення полонених, повернення викрадених дітей. Також триває підготовка до зустрічі на найвищому рівні з метою встановлення тривалого миру та гарантування безпеки.

Українську делегацію в Стамбулі очолить міністр оборони Рустем Умєров.

Агентство Телевидения Новости