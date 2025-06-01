Спецоперація «Павутина»: в СБУ дали оцінку втратам стратегічної авіації рф

Орієнтовна вартість російських стратегічних бомбардувальників, які були вражені 1 червня в результаті спецоперації СБУ «Павутина» – 7 млрд доларів.

Про це повідомили в СБУ.

Вражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування рф.

Деталі спецоперації у Службі безпеки пообіцяли розповісти пізніше.

«Робимо все, аби вигнати ворога з рідної землі. Будемо бити його на морі, в повітрі і на землі. А якщо треба – дістанемо і з-під землі», – зазначили в СБУ.

Агентство Телевидения Новости