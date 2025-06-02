Внаслідок ранкової атаки на Харків було вибито 195 вікон, пошкоджено 26 будівель

Внаслідок атаки росіян на Харків 2 червня в Холодногірському та Київському районах було пошкоджено щонайменше 26 будівель.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

У двох будинках зафіксовані руйнації конструктивних елементів. Загалом було вибито 195 вікон, пошкоджено дев’ять покрівель.

Комунальні служби працюють над усуненням наслідків атак. Фахівці вже закрили 79 квартирних вікон.

Як розказали у міськраді, бригади КП «Харківблагоустрій» прибирають сміття та впорядковують території в Київському й Холодногірському районах після ворожих атак. До робіт залучено 84 працівники та шість одиниць спецтехніки.

Агентство Телевидения Новости