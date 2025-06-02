Працював на окупантів Ізюмі: судитимуть жителя Харківщини

Під час тимчасової окупації міста Ізюм Харківської області місцевий житель добровільно пішов на співпрацю з ворогом і влаштувався до незаконно створеного правоохоронного органу.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Встановлено, що у червні 2022 року, коли місто перебувало під контролем російських військових, чоловік погодився на пропозицію окупантів і вступив до так званого «Изюмского отдела полиции».

Знаючи, що на території міста не працюють українські правоохоронні органи, підозрюваний вирішив скористатися ситуацією та зробити «кар’єру» при загарбниках. Він обійняв посаду «поліцейського патрульно-постової служби».

Колаборант ніс «службу» на вулицях міста, патрулював райони, перевіряв документи у місцевих жителів, супроводжував російських військових під час рейдів, а також охороняв адмінбудівлі, які використовувала «нова влада».

За свою «роботу» чоловік щомісяця отримував грошову винагороду в російських рублях. Перед деокупацією ЗСУ міста Ізюм колаборант втік на територію рф. Він перебуває у розшуку.

Прокурорами Харківської обласної прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 44-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Обвинувальний акт направлено на розгляд до Шевченківського районного суду Харкова.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Агентство Телевидения Новости