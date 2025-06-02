Історична операція в тилу рф: уражено 41 літак

Унікальну спецоперацію з одночасного ураження чотирьох військових аеродромів у тилу рф, де дислокується ворожа авіація, провела СБУ.

Про це повідомляє Служба Безпеки України.

Як розказав Голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк, унаслідок ударів дронами було уражено 41 літак, серед яких – А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.

Голова СБУ очолював робочу команду, яка готувала спецоперацію «Павутина» понад півтора року.

У результаті дрони СБУ відпрацювали цілі відразу на 4-х військових аеродромах рф – «Бєлая», «Дягілєво», «Олєнья» та «Іваново». І завдяки задуму одномоментно вдалося уразити найбільшу кількість ворожої авіації.

«Загалом йдеться про ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування рф. Це був не просто нищівний удар по ворожій авіації, а серйозний ляпас по могутності й терористичній сутності рф», – наголошує Василь Малюк.

Як повідомили в СБУ, орієнтовна вартість ураженої стратегічної авіації ворога сягає понад 7 млрд доларів США.

За словами Василя Малюка, спецоперація «Павутина» відбувалася одночасно у трьох часових поясах і була надскладною з логістичної точки зору.

«Спочатку СБУ переправила до росії fpv-дрони, а згодом – мобільні деревʼяні будиночки. Вже на території рф дрони були заховані під дахи будиночків, розміщені на вантажних авто. У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, а дрони полетіли уражати визначені цілі – російські бомбардувальники», – резюмував Малюк.

Він подякував усім співробітникам Служби, які були задіяні в цій історичній спецоперації, підкресливши, що всі її учасники вже давно перебувають в Україні.

Агентство Телевидения Новости