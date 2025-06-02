Удару по Харкову могли завдати північнокорейськими ракетами, – прокуратура

Після удару по Київському району Харкова 2 червня остаточно ідентифікувати тип ракет наразі неможливо через обмежену кількість уламків, виявлених на місці обстрілу.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За попередньою інформацією, російські війська могли використати для атаки на Харків або північнокорейські ракети типу KN-23, або ракети 9М723, що входять до складу комплексу «Іскандер». Для підтвердження цих даних призначено відповідні експертизи.

Нагадаємо, 2 червня близько 5:00 росіяни завдали ракетного удару по Харкову. Дві балістичні ракети влучили у дорожнє покриття та землю у Київському районі міста. У будинках неподалік вибито вікна. Без постраждалих.

Агентство Телевидения Новости