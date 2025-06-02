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Встановлено дані директора підприємства з Харківщині, який вів бізнес із окупантами

Встановлено дані директора підприємства з Харківщині, який вів бізнес із окупантами

На Харківщині директор підприємства, розташованого в Куп’янську добровільно вирішив співпрацювати з окупантами. Чоловік займався роздрібною торгівлею пальним.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

У серпні 2022 року підозрюваний звернувся до окупаційної «налоговой службы» щодо реєстрації підприємства за законодавством рф. Отримавши необхідні дозволи і документи, чоловік облаштував декілька торгівельних точок на території Куп’янського району, через які збував пальне. Податки він сплачував до казни держави-агресорки.

Наразі підозрюваний переховується від українських правоохоронців, вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру директору підприємства за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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