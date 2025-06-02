Чоловіку, який стріляв з автомата у житловому районі Харкова, загрожує до семи років тюрми

31 травня у Харкові на проспекті Перемоги чоловік здійснював стрільбу з автоматичної зброї. Повідомлення про подію надійшло до Харківського районного управління поліції № 3 близько 15:40.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Для затримання озброєного чоловіка за наказом начальника ГУНП в Харківській області було введено спеціальну поліцейську операцію «Грім».

Поліцейські затримали зловмисника із застосуванням спеціальних засобів та зброї. Правоохоронці оперативно встановили його особу. Порушником виявився 43-річний раніше не судимий чоловік.

У стрілка вилучили автомат АКСУ-74 та набої до нього.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Чоловік затриманий у порядку ст. 208 КПК України. До суду направлено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости