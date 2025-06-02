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Подвійна авіаційна атака на Куп’янськ: п’ятеро поранених

Подвійна авіаційна атака на Куп’янськ: п’ятеро поранених

2 червня близько 9:30 збройні сили рф завдали авіаційного удару по місту Купʼянськ Харківської області.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Пошкоджено щонайменше 30 житлових будинків. Дві жінки віком 56 та 60 років, а також 78-річний чоловік дістали поранення.

Орієнтовно об 11:45 ворог знову здійснив авіаатаку по місту. Травми отримали дві жінки. Обстріл спричинив руйнації у приватному секторі.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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