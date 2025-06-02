Втрата врожаю загрожує зростанням цін на фрукти: які культури постраждали найбільше

Найбільше через посуху та заморозки в Україні постраждали плодові кісточкові дерева. Зокрема втрати врожаю персиків та абрикосів по деяких господарствах сягають 100%.

Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

«Через відносну посуху та заморозки є певні втрати. Якщо ми кажемо по культурах, то звичайно найбільше постраждали плодові дерева, кісточкові. По деяких господарствах втрати 100%, зокрема, якщо ми говоримо про абрикоси та персики. Якщо ми говоримо про вишню, черешню – від 30-50% втрати по господарствах. Частково постраждали груші, яблуні», – зазначив він.

За словами Дениса Марчука, це тягне за собою підвищення цін.

«В середньому, більш як на 30% у порівнянні з минулим роком ця категорія продуктів може подорожчати», – зауважив він.

Крім того, додав Денис Марчук, надії на врівноваження ситуації за рахунок імпорту не виправдалися.

«Навіть хотілося б сподіватися на імпорт, який міг би частково врівноважити цінову позицію, але така ситуація, що майже по всій східній Європі були заморозки, і ті потенційні імпортери, які могли б везти на територію України, теж втратили», – пояснив він.

Агентство Телевидения Новости