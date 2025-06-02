Поліція з дроном шукала трьох дітей, які зникли з дитячого будинку на Харківщині

Неповнолітніх, які зникли з дитячого будинку сімейного типу в селі Бунакове Лозівського району дітей, знайшли в полі між селами Бунакове та Біляївка. Жодних подій кримінального характеру з ними не сталося.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

1 червня о 23:01 на спеціальну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що з дитячого будинку сімейного типу зникло троє вихованців.

Поліцейські прочісували місцевість, опитували громадян, за допомогою дрона обстежували територію.

2 червня близько 15:00 працівники Лозівського районного відділу поліції знайшли дітей у полі – вони гуляли, а ніч провели у теплиці.

Поліцейські провели з підлітками профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків у майбутньому.

Агентство Телевидения Новости