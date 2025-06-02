Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:21
Просмотров: 52

Поліція з дроном шукала трьох дітей, які зникли з дитячого будинку на Харківщині

Поліція з дроном шукала трьох дітей, які зникли з дитячого будинку на Харківщині

Неповнолітніх, які зникли з дитячого будинку сімейного типу в селі Бунакове Лозівського району дітей, знайшли в полі між селами Бунакове та Біляївка. Жодних подій кримінального характеру з ними не сталося.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

1 червня о 23:01 на спеціальну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що з дитячого будинку сімейного типу зникло троє вихованців.

Поліцейські прочісували місцевість, опитували громадян, за допомогою дрона обстежували територію.

2 червня близько 15:00 працівники Лозівського районного відділу поліції знайшли дітей у полі – вони гуляли, а ніч провели у теплиці.

Поліцейські провели з підлітками профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків у майбутньому.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 