В Італії активізувався вулкан Етна: чи є загроза для населення

Вулкан Етна на італійському острові Сицилія у понеділок знову проявив активність, викидаючи гарячий попіл та лаву у вигляді пірокластичного потоку.

Про це повідомляє CBS News.

Інфрмації про загрозу для місцевого населення, яке звикло до частих вивержень Етни, або для авіасполучення наразі немає.

За даними відомства, яке підпорядковується Національному інституту геофізики та вулканології Італії, в понеділок були зафіксовані «вибухи зростаючої інтенсивності», які стали «майже безперервними».

До полудня за місцевим часом INGV Vulcani повідомив у соцмережах, що «вибухова активність на південно-східному кратері переросла в лавовий фонтан», і опублікував інфрачервоні зображення, на яких видно потоки лави, що стікають по схилах гори.

На відео, раніше опублікованому на сторінці інституту у Facebook, видно масивний стовп диму та попелу, що здіймається в ясне блакитне небо.

Етна вважається найактивнішим вулканом у Європі й найактивнішим стратовулканом у світі. Стратовулкан – це той тип вулкана, який багато хто уявляє при згадці цього слова: конічної форми з центральним кратером, утворений шарами лави після численних вивержень протягом тисячоліть.

Понад рік тому Етна вже здійснювала значне виверження, під час якого з кратера виходили рідкісні кільцеподібні хмари – так звані вихрові бульбашки.

Останні кілька років Етна вивергається щонайменше раз на рік. Іноді вона покриває сусідні міста шаром вулканічного пилу, але серйозних наслідків зазвичай не спричиняє.

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