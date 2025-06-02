Україна передала росії список дітей для повернення: Єрмак озвучив результат переговорів у Стамбулі

Під час переговорів у Стамбулі у понеділок, 2 червня, українська делегація офіційно передала російській стороні список українських дітей, яких необхідно повернути.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, йдеться про сотні дітей, яких росія незаконно депортувала, примусово перемістила або утримує на тимчасово окупованих територіях.

Єрмак нагадав, що ще в березні під час зустрічі в Джидді українська сторона підтвердила готовність до 30-денного припинення вогню з гуманітарною складовою.

«Повернення українських дітей – невіддільна частина справедливого та тривалого миру і ключовий елемент довіри, перший тест на щирість намірів», – наголосив він.

Єрмак закликав російську сторону до дій і додав, що «м’яч на полі росії».

Агентство Телевидения Новости