Ворог п’ять разів атакував на Куп’янському напрямку, чотири бої тривають

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 2 червні. Триває 1195 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України. На цей час кількість бойових зіткнень з росіянами становить 67.

На Харківському напрямку Сили оборони відбили ворожу атаку в районі Вовчанська. Авіаційного удару ворог завдав по населеному пункту Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів атакував у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Піщане та Зелений Гай. Чотири боєзіткнення досі тривають

На Лиманському напрямку за день росармія здійснила десять атак на позиції українців у районах населених пунктів Греківка, Новий Мир, Рідкодуб, Карпівка, Зелена Долина, Торське та в напряму Григорівки. Три боєзіткнення досі тривають.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

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