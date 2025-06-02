Новим головним архітектором Харкова став Антон Коротовських, який раніше очолював департамент архітектури та містобудування Харківської ОВА.

Про це повідомила депутатка міськради Ірина Гончарова.

Депутатка опублікувала відповідне розпорядження мера Ігоря Терехова від 29 травня.

«Коротовських Антона Володимировича призначити з 30.05.2025 на посаду директора Департаменту містобудування та архітектури Харківської міської ради – головного архітектора міста без конкурсного відбору до дня призначення на цю посаду переможця конкурсу або настання граничного строку перебування на посаді після припинення чи скасування воєнного стану з посадовим окладом згідно зі штатним розписом», – йдеться в документі.

Агентство Телевидения Новости