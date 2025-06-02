У Стамбулі домовилися про обмін полоненими й тілами загиблих, – Умєров

Під час переговорів у Стамбулі сторони погодили обмін важкопоранених, тяжкохворих і молодих військовополонених за формулою “всіх на всіх”, а також повернення тіл загиблих. Українська делегація очікує відповіді росії на пропозицію припинити вогонь і провести зустріч лідерів до кінця червня.

Про це повідомляє РБК-Україна.

«Ми домовилися про обміни і незабаром ми повідомимо про деталі. Щодо обмінів, то ми зосередилися на тих, хто важко поранений і хворий. Ми зосередилися на категоріях молоді та інших категоріях, а також на обміні тіл загиблих. Деталі ми повідомимо трохи пізніше», – сказав голова української делегації.

Також Умєров повідомив, що росіянам потрібен тиждень, щоб відповісти на документ про припинення вогню.

Досягнуто домовленостей про обмін у форматі «всіх на всіх» у двох категоріях та повернення тіл загиблих солдатів у форматі «6000 на 6000».

“Ми домовились про обмін «всіх на всіх» важкопоранених і тяжкохворих військовополонених. Друга категорія – це молоді солдати, яким від 18 до 25 років, «всіх на всіх». Також ми домовились про повернення “6000 на 6000″ тіл загиблих солдатів”, – розповів Умєров.

Голова української делегації Рустем Умєров повідомив, що Україна запропонувала провести зустріч із путіним у період з 20 по 30 червня. За його словами, така зустріч, можливо із залученням президента США, є необхідною для розв’язання ключових питань і подальшого просування переговорного процесу.

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