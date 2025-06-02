У травні внаслідок російських обстрілів у Харкові пошкоджено понад 200 будинків

Протягом травня російські удари по Харкову пошкодили 204 житлових будинки. З них 101 – багатоповерхівки, ще 103 – приватні оселі.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Комунальні служби вже закрили майже три тисячі вибитих вікон і відремонтували 70 дахів.

Під ударами також опинилися великі й малі підприємства, зокрема тролейбусне депо, ринок «Барабашово», типографія, інші бізнеси та соціальні об’єкти.

Терехов зазначив, що відновлювальні роботи тривають попри продовження атак.

Агентство Телевидения Новости