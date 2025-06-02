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У Харкові відправили на фронт працівника ТЦК, який побив учителя, – ЗМІ

У Харкові відправили на фронт працівника ТЦК, який побив учителя, – ЗМІ

11 травня у соцмережах з’явилося відео, на якому військовий двічі б’є у живіт цивільного. Ситуація набула розголосу, у справу втрутилася поліція. У ТЦК розповіли нові деталі інциденту.

Про це пише видання «Факти» з посиланням на начальника Харківського обласного ТЦК Олександра Конєва.

Військовий уточнив, що були заслухані пояснення працівників щодо того, що сталося. З’ясувалося, що спочатку було двоє чоловіків, які відмовлялись показувати документи й ображали співробітників ТЦК. Одному з них вдалося втекти.

«А другий не втік. І лише після того, коли вже наш співробітник не стримався, той показав документи на підтвердження того, що він вчитель і має бронь. Але це не виправдовує дії військовослужбовця», – зазначив Конєв.

У ТЦК підтвердили, що за результатами службового розслідування відбулися дисциплінарне стягнення й кадрові рішення. Працівника ТЦК, який потрапив у скандал, перевели у частину, які зараз виконує бойове завдання на одному з напрямків. Перепоною не стала навіть його інвалідність 3 групи.

За словами Конєва, цей співробітник був призваний у ЗСУ ще у 2022 році, воював у складі одного з підрозділів на Ізюмському та Авдіївському напрямках. Там він отримав бойове поранення і після трьох місяців у госпіталі був переведений у військкомат, де служив орієнтовно з 2023 року.

“Конфлікти під час оповіщення стаються дуже часто, оскільки окремі цивільні громадяни відмовляються виконувати законні вимоги поліції, представників ТЦК. Натомість виявляють агресію, провокують конфлікти”, – зазначив Конєв.

Він додав, що не останню роль у цьому грають і наративи, які поширюють у ЗМІ. Зокрема, зображення ТЦК як «суцільного зла», де з людьми «трапляться якісь погані речі».

Агентство Телевидения Новости

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