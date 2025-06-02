Дві жінки загинули внаслідок обстрілу Харківщини

2 червня близько 16:30 збройні сили рф обстріляли житловий квартал селища Ківшарівка Купʼянського району.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

64-річна жінка загинула. Ще одна мешканка 62 років дістала важкі поранення: життя постраждалої врятувати не вдалось, вона померла.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

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