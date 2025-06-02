Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 21:43
Просмотров: 41

Дві жінки загинули внаслідок обстрілу Харківщини

Дві жінки загинули внаслідок обстрілу Харківщини

2 червня близько 16:30 збройні сили рф обстріляли житловий квартал селища Ківшарівка Купʼянського району. 

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

64-річна жінка загинула. Ще одна мешканка 62 років дістала важкі поранення: життя постраждалої врятувати не вдалось, вона померла.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 