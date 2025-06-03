Світоліна потрапила до списку номінантів на престижну нагороду

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна стала номінанткою на нагороду “Heart Award”. Вона вручається тенісисткам, які з честю представляли свою країну, продемонстрували виняткову мужність на корті та видатну відданість команді під час виступу на Кубку Біллі Джин Кінг протягом року.

Як пише Чемпіон, про це повідомляє офіційний сайт турніру.

У квітні цього року Світоліна сприяла збірній України у її першому виході до фінального раунду Кубка Біллі Джин Кінг, здобула дві перемоги у кваліфікаційних поєдинках проти Польщі та Швейцарії.

Лауреатка нагороди отримує грошовий приз, який може пожертвувати на благодійність за своїм вибором.

Іншими претендентками на нагороду є Сонай Картал (Велика Британія), Вікторія Мбоко (Канада), Бернарда Пера (США) та Єна Шибахара (Японія).

Агентство Телевидения Новости