Третя штурмова знешкодила понад 300 окупантів і десятки одиниць техніки на Харківщині

На Харківському напрямку бійці 3-ї окремої штурмової бригади за тиждень знищили 189 російських військових та поранили ще 153.

Про це повідомили в 3 ОШБр.

Також було уражено щонайменше 23 одиниці артилерії ворога, включно з гарматами, гаубицями й мінометами.

Серед втрат техніки противника – три танки, дев’ять одиниць автотранспорту, два мотоцикли та автоматичний гранатомет.

Крім того, військові ліквідували 54 ворожі безпілотники, зокрема чотири Shahed, два ударних Lancet і один розвідувальний Zala. Знищено також точку зльоту БпЛА і радіолокаційну станцію «Соболятнік».

Агентство Телевидения Новости