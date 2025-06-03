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Третя штурмова знешкодила понад 300 окупантів і десятки одиниць техніки на Харківщині

Третя штурмова знешкодила понад 300 окупантів і десятки одиниць техніки на Харківщині

На Харківському напрямку бійці 3-ї окремої штурмової бригади за тиждень знищили 189 російських військових та поранили ще 153.

Про це повідомили в 3 ОШБр.

Також було уражено щонайменше 23 одиниці артилерії ворога, включно з гарматами, гаубицями й мінометами.

Серед втрат техніки противника – три танки, дев’ять одиниць автотранспорту, два мотоцикли та автоматичний гранатомет.

Крім того, військові ліквідували 54 ворожі безпілотники, зокрема чотири Shahed, два ударних Lancet і один розвідувальний Zala. Знищено також точку зльоту БпЛА і радіолокаційну станцію «Соболятнік».

Агентство Телевидения Новости

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